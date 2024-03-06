Bir Fosil Avcısı 185 Milyon Yıllık Ammonit Fosilini Çıkarma Anını Paylaştı

350 Milyon yıl önce dinazorlar ile birlikte yaşayan ve 60 milyon yıl önce soyunun tükendiği düşünülen ammonitler, bugün hala fosiline en fazla ulaşılan canlı türlerinden biri. Ammonit, salyangoza benzeyen bir hayvan olsa da aslında salyangoz ailesine ait bir tür değil. Soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan bir aileye ait olan ammonitler, Türkçe’de “kafadanbacaklı” olarak adlandırılan bir alt sınıftandır.

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