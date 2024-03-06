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Bir Fosil Avcısı 185 Milyon Yıllık Ammonit Fosilini Çıkarma Anını Paylaştı

Bir Fosil Avcısı 185 Milyon Yıllık Ammonit Fosilini Çıkarma Anını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 00:27

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350 Milyon yıl önce dinazorlar ile birlikte yaşayan ve 60 milyon yıl önce soyunun tükendiği düşünülen ammonitler, bugün hala fosiline en fazla ulaşılan canlı türlerinden biri. Ammonit, salyangoza benzeyen bir hayvan olsa da aslında salyangoz ailesine ait bir tür değil. Soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan bir aileye ait olan ammonitler, Türkçe’de “kafadanbacaklı” olarak adlandırılan bir alt sınıftandır. 

Kaynak

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Bir fosil avcısı 185 milyon yıllık bir ammonit fosili buldu.

Bir fosil avcısı 185 milyon yıllık bir ammonit fosili buldu.

Daha önce de birçok fosile ulaşan adam, fosili bulduğu andan nasıl çıkardığına kadar tüm detayları paylaştı.

Daha önce de birçok fosile ulaşan adam, fosili bulduğu andan nasıl çıkardığına kadar tüm detayları paylaştı.

İşte o video;

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Otto Skorzeny

Bu tip paylaşımlara daha sık yer verir misiniz ? bize ne survivor den , kanye den ondan bundan.

Selver.1994.06

Gerçekten muhteşem eski fosil hakkında bilgi öğrenmek ve görüntü görmek harika ☺️