İnsanlar İlişkilerdeki Beklentileri ve Hisleri Konusunda Birbirlerine Tamamen Dürüst Olsaydı Nasıl Olurdu?

İlişkilerin ilk evrelerinde, duyguların ve beklentilerin paylaşılması genellikle bireylerin tereddüt ettiği bir durum. Ancak, bu tür bir iletişimin, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemli olduğunu unutmamak gerekir. İlişkideki tarafların birbirlerine karşı dürüst olmaları ve beklentilerini açıkça ifade etmeleri, karşılıklı anlayış ve güvenin oluşmasına ve paylaşım arttıktan sonra yaşanabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçilmesine yardımcı olur.