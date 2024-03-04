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İnsanlar İlişkilerdeki Beklentileri ve Hisleri Konusunda Birbirlerine Tamamen Dürüst Olsaydı Nasıl Olurdu?

İnsanlar İlişkilerdeki Beklentileri ve Hisleri Konusunda Birbirlerine Tamamen Dürüst Olsaydı Nasıl Olurdu?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 18:09

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İlişkilerin ilk evrelerinde, duyguların ve beklentilerin paylaşılması genellikle bireylerin tereddüt ettiği bir durum. Ancak, bu tür bir iletişimin, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemli olduğunu unutmamak gerekir. İlişkideki tarafların birbirlerine karşı dürüst olmaları ve beklentilerini açıkça ifade etmeleri, karşılıklı anlayış ve güvenin oluşmasına ve paylaşım arttıktan sonra yaşanabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@psikdantimuci...
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Psikolojik Danışman Timuçin ses, ilişkide birbirimize karşı tamamen dürüst olsaydık ortaya nasıl bir diyalog çıkacağını gösteren bir video paylaştı.

Psikolojik Danışman Timuçin ses, ilişkide birbirimize karşı tamamen dürüst olsaydık ortaya nasıl bir diyalog çıkacağını gösteren bir video paylaştı.

Videoda geçen diyaloglar birçok kişinin travmasını tetiklerden, bazıları için büyük bir farkındalık yarattı.

Videoda geçen diyaloglar birçok kişinin travmasını tetiklerden, bazıları için büyük bir farkındalık yarattı.

İşte o video;

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