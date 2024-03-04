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Sokakta Sinir Krizi Geçiren Bir Çocuğa Denk Gelen Anne Adayının Güldüren Panik Anları

Sokakta Sinir Krizi Geçiren Bir Çocuğa Denk Gelen Anne Adayının Güldüren Panik Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:10 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 16:12

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Bir çocuğun dünyaya gelmesi, anneler için hayatlarının en önemli ve belirleyici dönemlerinden biri. Bu süreçte, anne adayları, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirebilmek, onlara doğru değerleri aşılayabilmek ve onları hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek için yoğun bir stres yaşarlar. Anne adayları kendilerini yeni bir hayat düzenine adapte etmeye çalışırken çevrelerinden de büyük ölçüde etkilenirler.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@msmaura/video...
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Bir anne adayı, kafede sakin bir gün geçirmek isterken sokakta sinir krizi geçiren bir çocuk gördü.

Bir anne adayı, kafede sakin bir gün geçirmek isterken sokakta sinir krizi geçiren bir çocuk gördü.

Çocuğun öfkesi ve annesinin o sırada yaşadığı zoruluk, anne adayını endişelendirince ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.

Çocuğun öfkesi ve annesinin o sırada yaşadığı zoruluk, anne adayını endişelendirince ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.

İşte o video;

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