Sokakta Sinir Krizi Geçiren Bir Çocuğa Denk Gelen Anne Adayının Güldüren Panik Anları

Bir çocuğun dünyaya gelmesi, anneler için hayatlarının en önemli ve belirleyici dönemlerinden biri. Bu süreçte, anne adayları, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirebilmek, onlara doğru değerleri aşılayabilmek ve onları hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek için yoğun bir stres yaşarlar. Anne adayları kendilerini yeni bir hayat düzenine adapte etmeye çalışırken çevrelerinden de büyük ölçüde etkilenirler.