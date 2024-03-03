Kafasındaki Tümörlerden Kurtularak Yeni Bir Hayata Başlayan Kadın Adım Adım İyileşme Sürecini Paylaştı

Bazen her birimiz hayatta çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Pek çok zaman bu zorluklarla baş edecek gücü kendimizde bulamayabiliyoruz. Fakat herhangi bir umut ışığı, küçük bir destek, güç verecek herhangi bir cümle her şeyi değiştirebiliyor.
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Bir kadın kafatasındaki iki büyük tümörden kurtuluşunun hikayesini paylaştı.
Bu süreçte zorlu yollardan ve ameliyatlardan geçen kadın yaşadığı büyük değişim sürecinin tüm detaylarını kaydetti.
Ortaya çıkan görüntü ise izleyenlere umut verdi.
İşte o video;
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