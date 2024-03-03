Yapım Eklerini ve Çekim Eklerini Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy Üzerinden Anlatarak Beyin Yakan Öğretmen

Öğretim sürecinde, unutulmaz ayrıntıların sunulması ve dikkat çekici örneklerle bilgilerin desteklenmesi kuşkusuz büyük bir öneme sahip. Bu, öğrenme deneyiminin daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Öğrencinin bilgiyi daha iyi anlamasına ve uzun süre hatırlamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, eğitimcilerin bu stratejiyi derslerinde uygulaması oldukça değerli. Fakat bunu yaparken dikkatli olmak da önemli.