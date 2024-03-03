Yapım Eklerini ve Çekim Eklerini Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy Üzerinden Anlatarak Beyin Yakan Öğretmen

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C38CyK6CX-v/
Öğretim sürecinde, unutulmaz ayrıntıların sunulması ve dikkat çekici örneklerle bilgilerin desteklenmesi kuşkusuz büyük bir öneme sahip. Bu, öğrenme deneyiminin daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Öğrencinin bilgiyi daha iyi anlamasına ve uzun süre hatırlamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, eğitimcilerin bu stratejiyi derslerinde uygulaması oldukça değerli. Fakat bunu yaparken dikkatli olmak da önemli.
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Bir öğretmen yapım ve çekim eklerini Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan üzerinden anlattı.
Ajda Pekkan’ın çok estetik yaptırsa da ‘kadınlığını koruduğunu bu yüzden çekim eklerine benzediğini söyledi.
Bülent Ersoy’u ise cinsiyet değiştirdiği için yapım ekleri ile özdeşleştirdi.
İşte o ders;
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