YouTuber Tolga Öztürk Hastalara Şifa Dağıttığı Bir Garip Videolar ile Bilinen Çuf Çuf Hocanın Mekanına Gitti

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YouTuber Tolga Öztürk, Çuf Çuf Hoca'nın Keşmir bölgesindeki köyüne giderek, kendi yöntemiyle 'şifa dağıttığı' mekanı ziyaret etti.
Gerçekten çok çeşitli rahatsızlıklara sahip birçok insanın sıra beklediği mekanda ilginç görüntülere rastladı.
Hatta Çuf Çuf hocayla özdeşleşen, tekerlekli sandalyedeki insanı tek dokunuşuyla yürüttüğü ana da şahit oldu.
İşte o video;
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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Böyle toplum her zaman ileriye gider (!)
Elalem gezegen hayvan türü keşfeder bizim de yaşadığımız şeye bak
taliban,ışid,boko haram olmasa islam güzel bir din olacak aslında