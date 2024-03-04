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Bir Kadın Nişan Yüzüklerine Göre Kadınları Yorumladı: "Baget Yüzük Sevenin Hızlı Bir İlişki Hayatı Vardır"

Bir Kadın Nişan Yüzüklerine Göre Kadınları Yorumladı: "Baget Yüzük Sevenin Hızlı Bir İlişki Hayatı Vardır"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:36

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Bir bireyin tercihleri, onun giyim kuşamı ve kullandığı eşyalar, onun hakkında birçok bilgi verebilir. Bu unsurlar, kişinin karakteri, yaşam tarzı ve değerleri hakkında ipuçları içerebilir. Bu ipuçları elbette 'insan sarraflığı' ve 'ön yargı' arasında bir yerde durur.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulsevinxxx/v...
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TikTok'ta bir kadın, taktıkları nişan yüzüklerine göre kadınların karakterlerini yorumladı.

TikTok'ta bir kadın, taktıkları nişan yüzüklerine göre kadınların karakterlerini yorumladı.

Her bir yüzük için uzun ve derin analizler yapan kadının videosundaki tespitleri kimileri doğru bulurken kimileri ise anlamsız buldu.

Her bir yüzük için uzun ve derin analizler yapan kadının videosundaki tespitleri kimileri doğru bulurken kimileri ise anlamsız buldu.

İşte o video;

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ömer

Eşlerini yorumlasa belki inanırdık… Erkekler alıyor ya hani sürpriz olarak 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️