Görüş Bildir
Haberler
Video
Iphone 15 Pro Max ve Nokia Kamerası Karşılaştırıldı: Ortaya Şaşırtan Bir Sonuç Çıktı

Iphone 15 Pro Max ve Nokia Kamerası Karşılaştırıldı: Ortaya Şaşırtan Bir Sonuç Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 17:54

İçerik Devam Ediyor

Cep telefonlarının ilk kez hayatımıza dahil olduğundan bu yana, yaşanan gelişim gerçekten inanılmaz. Bu küçük cihazlar, teknolojik ilerlemeler sayesinde, sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, hayatımızın neredeyse her alanında vazgeçilmez birer yardımcı haline geldi. Cep telefonlarındaki en büyük ve şaşırtıcı gelişme de elbette ki kameraları oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurdssss/vide...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Günümüzün en önde gelen telefonlarından biri olan Iphone 15 Pro Max ile bir dönemin efsanesi Nokia'nın kameraları karşılaştırıldı.

Günümüzün en önde gelen telefonlarından biri olan Iphone 15 Pro Max ile bir dönemin efsanesi Nokia'nın kameraları karşılaştırıldı.

Birçok kişi ortaya çıkan farkın gerçek olduğuna inanamadı.

Birçok kişi ortaya çıkan farkın gerçek olduğuna inanamadı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?