Iphone 15 Pro Max ve Nokia Kamerası Karşılaştırıldı: Ortaya Şaşırtan Bir Sonuç Çıktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurdssss/vide...
Cep telefonlarının ilk kez hayatımıza dahil olduğundan bu yana, yaşanan gelişim gerçekten inanılmaz. Bu küçük cihazlar, teknolojik ilerlemeler sayesinde, sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, hayatımızın neredeyse her alanında vazgeçilmez birer yardımcı haline geldi. Cep telefonlarındaki en büyük ve şaşırtıcı gelişme de elbette ki kameraları oldu.
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Günümüzün en önde gelen telefonlarından biri olan Iphone 15 Pro Max ile bir dönemin efsanesi Nokia'nın kameraları karşılaştırıldı.
Birçok kişi ortaya çıkan farkın gerçek olduğuna inanamadı.
İşte o video;
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