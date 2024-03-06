Pitbull Sahiplerinin Bir Araya Geldiği Bir Etkinlikte Çekilen Görüntüleri İzlerken Bile Gerileceksiniz!

Pitbullar, agresif ve saldırgan bir doğaya sahip olduklarından, tehlikeli bir ırk oldukları düşünülür. Hatta birçok ülkede pitbull beslemek yasak. Fakat doğru bir eğitim ve sosyalizasyonla sevgi dolu ve sadık evcil hayvanlar olabileceklerini savunanlar da var. Onlara göre g tehlikeli bir pitbull genellikle kötü bir sahibin sonucudur, köpeğin kendisinin değil.
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Kaliforniya'nın Lodi şehrinde pitbull sahiplerinin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi.
Köpeklerin sahipleri ile birlikte beklediği sırada çekilen bir video, sadece izlerken bile bir miktar gerilmemize sebep oldu.
İşte o etlinlik;
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