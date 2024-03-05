Neredeyse Kendisinden Daha Büyük Görünen İkiz Bebeklerini Paylaşan Anne Şaşkınlık Yarattı

Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerinde, boy ve kilo ölçümleri büyük önem taşır. Bu ölçümler, bebeklerin genel sağlık durumlarını, gelişim hızlarını ve olası sağlık sorunlarını belirlemekte yardımcı olur. İdeal boy ve kilo değerleri, bebeklerin yaşlarına, cinsiyetlerine ve genetik özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel anlamda, bir bebek doğduğunda ortalama 50 cm boyunda ve 2.5-4 kg ağırlığında olması beklenir.