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Neredeyse Kendisinden Daha Büyük Görünen İkiz Bebeklerini Paylaşan Anne Şaşkınlık Yarattı

Neredeyse Kendisinden Daha Büyük Görünen İkiz Bebeklerini Paylaşan Anne Şaşkınlık Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:43

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Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerinde, boy ve kilo ölçümleri büyük önem taşır. Bu ölçümler, bebeklerin genel sağlık durumlarını, gelişim hızlarını ve olası sağlık sorunlarını belirlemekte yardımcı olur. İdeal boy ve kilo değerleri, bebeklerin yaşlarına, cinsiyetlerine ve genetik özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel anlamda, bir bebek doğduğunda ortalama 50 cm boyunda ve 2.5-4 kg ağırlığında olması beklenir.

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Bir anne neredeyse kendisinden daha büyük görünen ikiz bebeklerini paylaştı.

Bir anne neredeyse kendisinden daha büyük görünen ikiz bebeklerini paylaştı.

Hamileliğinden önce 49 kilo olan anne hamileliğinde 81 kiloya kadar çıkmış.

Doğduklarından kısa bir süre sonra doğdukları kilonun üç katına çıkan bebekleri ise 7 aylık olmalarına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun kilosuna eşit.

Doğduklarından kısa bir süre sonra doğdukları kilonun üç katına çıkan bebekleri ise 7 aylık olmalarına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun kilosuna eşit.

İşte o video;

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