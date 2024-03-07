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Fobisi Olanların Aklını Aldı: Bir Kadın Evcil Yılanının Deri Değiştirme Anını Paylaştı

Fobisi Olanların Aklını Aldı: Bir Kadın Evcil Yılanının Deri Değiştirme Anını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 15:43

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Evcil hayvanlar insanların en yakın dostlarıdır. Evcil hayvan denince insanların aklına genel olarak kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar gelir ancak, evcil hayvan anlayışı kişiden kişiye değişebiliyor.

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Sosyal medyada evcil yılanı ile videolar paylaşan bir kadın, yılanının deri değiştirme anını da paylaştı.

Sosyal medyada evcil yılanı ile videolar paylaşan bir kadın, yılanının deri değiştirme anını da paylaştı.

Görüntüler bazılarını rahatlatırken, fobisi olanların korkularını tetikledi.

Görüntüler bazılarını rahatlatırken, fobisi olanların korkularını tetikledi.

İşte o video;

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Selver.1994.06

Yılanı ve diğer yabani türleri evcil sananlar lütfen bir psikoloğa görünün