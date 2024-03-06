Çocuğa Akvaryumdaki Balıkları Göstermek İsterken Hayatının Travmasını Yaşattılar

Çocukların hayatlarına yeni bilgiler eklemesi, taze deneyimler yaşaması ve çevrelerini daha iyi tanıyabilmesi büyük bir öneme sahip. Bu süreç, onların dünyayı anlamlandırma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerinde kritik bir rol oynar. Bu süreçte ebeveynlerin de her konuda oldukça dikkatli olması gerekir.
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Bir çocuğa önünden geçtikleri akvaryumdaki balıkları göstermek istedi.
O sırada akvaryumun içindeki bir balık çocuğun kucağına fırladı.
Aile bir anlık panikle balığı tutamayınca durum çocuğu da korkuttu.
İşte o anlar;
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