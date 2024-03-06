Belgesel Çeker Gibi Oğlunu İnceledi: Oğluna Sitem Etmenin En İlginç Yolunu Bulan Annenin Güldüren Anları

Ergenlik dönemi, hayatın en karmaşık ve zorlu süreçlerinden biri olabilir. Bu evre, hem fiziksel hem de duygusal değişikliklerle dolu. Bireyin kendini keşfettiği, kimlik arayışına girdiği ve kişisel gelişimini sürdürdüğü bu süreç, özellikle aileleri oldukça zorlayabilir.