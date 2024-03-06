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Belgesel Çeker Gibi Oğlunu İnceledi: Oğluna Sitem Etmenin En İlginç Yolunu Bulan Annenin Güldüren Anları

Belgesel Çeker Gibi Oğlunu İnceledi: Oğluna Sitem Etmenin En İlginç Yolunu Bulan Annenin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 20:20 Son Güncelleme: 06.03.2024 - 20:50

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Ergenlik dönemi, hayatın en karmaşık ve zorlu süreçlerinden biri olabilir. Bu evre, hem fiziksel hem de duygusal değişikliklerle dolu. Bireyin kendini keşfettiği, kimlik arayışına girdiği ve kişisel gelişimini sürdürdüğü bu süreç, özellikle aileleri oldukça zorlayabilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@psikomedik/vi...
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Bir anne, ergenlik sürecindeki oğlunun karmaşık davranışlarına sitem etmenin ilginç bir yolunu buldu.

Bir anne, ergenlik sürecindeki oğlunun karmaşık davranışlarına sitem etmenin ilginç bir yolunu buldu.

Bir belgesel çekiyormuş gibi oğlunu inceleyen kadın, tespitleriyle diğer ebeveynlerin de hislerine tercüman oldu.

Bir belgesel çekiyormuş gibi oğlunu inceleyen kadın, tespitleriyle diğer ebeveynlerin de hislerine tercüman oldu.

İşte o video;

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