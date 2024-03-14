Seslendirdiği "Ceylan Gözlüm" Türküsüyle Tüm Ülkenin Yüreğine Dokunan Metehan Aynı Türküyü Yeniden Söyledi

Sosyal medyanın hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde, yayınlanan bir video büyük ses getirebiliyordu. O dönemde yayınlanan ve bu gün hala her detayıyla hafızalarımızda olan birçok video var. Onlardan biri de, minik bir çocuğun muhteşem sesiyle 'Ceylan Gözlüm' türküsünü seslendirdiği videoydu.