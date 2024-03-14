Seslendirdiği "Ceylan Gözlüm" Türküsüyle Tüm Ülkenin Yüreğine Dokunan Metehan Aynı Türküyü Yeniden Söyledi

Kaynak: https://www.instagram.com/metehanpola...
Sosyal medyanın hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde, yayınlanan bir video büyük ses getirebiliyordu. O dönemde yayınlanan ve bu gün hala her detayıyla hafızalarımızda olan birçok video var. Onlardan biri de, minik bir çocuğun muhteşem sesiyle 'Ceylan Gözlüm' türküsünü seslendirdiği videoydu.
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O çocuğun kim olduğunun merak edilmesi üzerine videonun sahibi Metehan Polat, türküyü yeniden seslendirdiği bir video paylaştı.
Polat, neredeyse 20 yıl sonra paylaştığı bu video ile dinleyenleri geçmişe götürdü.
İşte o video;
O ilk videonun nasıl çekildiğini de anlattı;
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Bu türküyü her dinlediğimde hayran kalıyorum.. Güzelliği, saflığı, tertemiz tüm duyguları hatırlatıyor.. Yolun açık olsun Metehan.🍃✨