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Seslendirdiği "Ceylan Gözlüm" Türküsüyle Tüm Ülkenin Yüreğine Dokunan Metehan Aynı Türküyü Yeniden Söyledi

Seslendirdiği "Ceylan Gözlüm" Türküsüyle Tüm Ülkenin Yüreğine Dokunan Metehan Aynı Türküyü Yeniden Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 17:50 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 17:53

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Sosyal medyanın hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde, yayınlanan bir video büyük ses getirebiliyordu. O dönemde yayınlanan ve bu gün hala her detayıyla hafızalarımızda olan birçok video var. Onlardan biri de, minik bir çocuğun muhteşem sesiyle 'Ceylan Gözlüm' türküsünü seslendirdiği videoydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/metehanpola...
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O çocuğun kim olduğunun merak edilmesi üzerine videonun sahibi Metehan Polat, türküyü yeniden seslendirdiği bir video paylaştı.

O çocuğun kim olduğunun merak edilmesi üzerine videonun sahibi Metehan Polat, türküyü yeniden seslendirdiği bir video paylaştı.

Polat, neredeyse 20 yıl sonra paylaştığı bu video ile dinleyenleri geçmişe götürdü.

Polat, neredeyse 20 yıl sonra paylaştığı bu video ile dinleyenleri geçmişe götürdü.

İşte o video;

O ilk videonun nasıl çekildiğini de anlattı;

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Nuray

Bu türküyü her dinlediğimde hayran kalıyorum.. Güzelliği, saflığı, tertemiz tüm duyguları hatırlatıyor.. Yolun açık olsun Metehan.🍃✨