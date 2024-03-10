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Nasıl İnce Bir Düşünce! Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun Eski Bir Röportajda Söyledikleri Kalbinize Dokunacak

Nasıl İnce Bir Düşünce! Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun Eski Bir Röportajda Söyledikleri Kalbinize Dokunacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 22:30

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Hem Yeşilçam'ın hem televizyon dünyasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşındaki hayatını kaybetti. Ülkemizde her yaştan insanın kalbinde yeri olan usta oyuncunun kaybı tüm ülkeyi derinden üzdü.

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Usta oyuncunun geçmişte verdiği bir röportaj bugün yeniden hatırlandı.

Usta oyuncunun geçmişte verdiği bir röportaj bugün yeniden hatırlandı.

Yıllarca yetenekli öğrencilere ücretsiz ders verdiğini açıklayan Yıldızoğlu'nun, "Belki bir bluz, bir ayakkabı görüp almak isteyecek. O para benim içimi acıtır." sözleri, izleyenlerin kalbine dokundu.

Yıllarca yetenekli öğrencilere ücretsiz ders verdiğini açıklayan Yıldızoğlu'nun, "Belki bir bluz, bir ayakkabı görüp almak isteyecek. O para benim içimi acıtır." sözleri, izleyenlerin kalbine dokundu.

Ayrıca yıllar önce çocuklarına sucuk alamayan bir annenin "Sucuk reklamı yapmasanız olur mu?" ricasından sonra bir daha sucuk yiyemediğini açıklayan Yıldızoğlu'nun ince düşüncesi, kaybettiğimiz değerleri yeniden hatırlattı.

Ayrıca yıllar önce çocuklarına sucuk alamayan bir annenin "Sucuk reklamı yapmasanız olur mu?" ricasından sonra bir daha sucuk yiyemediğini açıklayan Yıldızoğlu'nun ince düşüncesi, kaybettiğimiz değerleri yeniden hatırlattı.

İşte o röportaj;

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