Hamile Öğretmenlerinin Yorulduğunu Fark Eden Öğrencilerin Duyarlılıkları Kalbinizi Pamuk Gibi Yapacak

Çocukların hassasiyetleri ve duyarlılıkları, bazı durumlarda yetişkinlerin anlayışının çok ötesine geçebiliyor. Bu hassas ve duyarlı yapıları, onların dünyayı algılama biçimlerini ve etraflarındaki olaylara tepkilerini belirler. Bu özellikleri, onların duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol oynar.