Hamile Öğretmenlerinin Yorulduğunu Fark Eden Öğrencilerin Duyarlılıkları Kalbinizi Pamuk Gibi Yapacak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4D23f...
Çocukların hassasiyetleri ve duyarlılıkları, bazı durumlarda yetişkinlerin anlayışının çok ötesine geçebiliyor. Bu hassas ve duyarlı yapıları, onların dünyayı algılama biçimlerini ve etraflarındaki olaylara tepkilerini belirler. Bu özellikleri, onların duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol oynar.
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Bir kreşte kendilerine masal anlatan hamile öğretmeninin yorulduğunu fark eden bir miniki öğretmenine sandalye getirdi.
Çocuğun bu duyarlı hareketini gören diğer öğrenciler de öğretmenlerine minik jestler yapınca hem öğretmenleri hem de o anları izleyenleri oldukça duygulandı.
İşte o video;
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