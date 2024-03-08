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İşitme Problemi ile Dünyaya Gelen Bir Bebişin İlk Kez Duyduğu Anları İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

İşitme Problemi ile Dünyaya Gelen Bir Bebişin İlk Kez Duyduğu Anları İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 00:05

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Sağlık problemleri herkes için zordur fakat mesele bebekler olunca iş daha da zorlayıcı bir halk alıyor. Bu durum, hem dertlerini anlatamayan bebekler için hem de onların bakımını üstlenen yetişkinler için ekstra bir stres kaynağı oluşturuyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@themillerdads...
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İşitme problemi ile dünyaya gelen bir bebeğin ilk kez duymaya başladığı anlar ailesi tarafından kaydedildi.

İşitme problemi ile dünyaya gelen bir bebeğin ilk kez duymaya başladığı anlar ailesi tarafından kaydedildi.

İşitme cihazını ilk deneyimlediğinde biraz korkan miniğin kısa sürede duruma alışması izleyenleri pamuk gibi yaptı.

İşitme cihazını ilk deneyimlediğinde biraz korkan miniğin kısa sürede duruma alışması izleyenleri pamuk gibi yaptı.

İşte o anlar;

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