Celal Şengör "Köy Enstitüleri Kapatılmasaydı Ne Olurdu?" Sorusunu Yanıtladı: "Türkiye Bir Avusturya Olurdu"

Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri, toplumun temel taşı olan köylerin kalkınmasına yönelik bir adımdı. Bu enstitüler, köylü gençlere hem akademik hem de pratik bilgiler sunarak onları hayata hazırlıyordu. Köy Enstitüleri'nin temel amacı, köylerin sosyal ve ekonomik yapılarını güçlendirmek ve köylerde yaşayan gençlerin eğitim seviyelerini yükseltmekti. Bu sayede köylerde yaşayan gençler, kendi topluluklarının kalkınmasına katkıda bulunabilecek bilgi ve becerilere sahip oluyorlardı. Bu enstitüler, köylerin kalkınmasında önemli bir rol oynayarak, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısının gelişimine katkıda bulunmuştur.
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Prof.Dr. Celal Şengör'e KAFA TV isimli Youtube kanalında yayınlanan Olmasaydı Ne Olurdu isimli programda Candaş Tolga Işık, "Köy Enstitüleri kapatılmasaydı ne olurdu?" sorususu sordu.
"Türkiye bugün bir İngiltere, bir Almanya olamasa da minimum bir Avusturya olurdu." cevabı, ülkemizin eğitim sistemi hakkında düşündürdü.
İşte o video;
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