Tüm Ülkeyi Şoke Etmişti: Doktorlara Şişli Etfal'in Ortasına Tuvaletini Yapan Teyzenin Görüntüleri İzletildi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4LfLV...
Ülkemizde her gün birbirinden ilginç olaylarla karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz senelerde Şişli Etfal Hastanesi'nin ortasına bir teyze tuvaletini yapmış, hastanenin güvenlik kamerasından tespit edilen o anlar hepimizi şoke etmişti.
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Tepkikolik kanalında o anlar, ülkemizin önde gelen doktorlarına izletildi ve yorumlamaları istendi.
Videoya Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Prof. Dr. Yeşim Erbil ve Prof. Dr. Murat Aksoy konuk oldu.
Üç doktorun şaşkınlığa uğradığı o görüntülere profesyonel kalarak yorum yapmaya çalıştığı o anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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