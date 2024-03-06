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Tüm Ülkeyi Şoke Etmişti: Doktorlara Şişli Etfal'in Ortasına Tuvaletini Yapan Teyzenin Görüntüleri İzletildi

Tüm Ülkeyi Şoke Etmişti: Doktorlara Şişli Etfal'in Ortasına Tuvaletini Yapan Teyzenin Görüntüleri İzletildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 21:24

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Ülkemizde her gün birbirinden ilginç olaylarla karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz senelerde Şişli Etfal Hastanesi'nin ortasına bir teyze tuvaletini yapmış, hastanenin güvenlik kamerasından tespit edilen o anlar hepimizi şoke etmişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4LfLV...
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Tepkikolik kanalında o anlar, ülkemizin önde gelen doktorlarına izletildi ve yorumlamaları istendi.

Tepkikolik kanalında o anlar, ülkemizin önde gelen doktorlarına izletildi ve yorumlamaları istendi.

Videoya Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Prof. Dr. Yeşim Erbil ve Prof. Dr. Murat Aksoy konuk oldu.

Videoya Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Prof. Dr. Yeşim Erbil ve Prof. Dr. Murat Aksoy konuk oldu.

Üç doktorun şaşkınlığa uğradığı o görüntülere profesyonel kalarak yorum yapmaya çalıştığı o anlar izleyenleri güldürdü.

Üç doktorun şaşkınlığa uğradığı o görüntülere profesyonel kalarak yorum yapmaya çalıştığı o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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