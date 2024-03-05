Migren Tedavisi İçin Kullanılan Alternatif Yöntemle Alnı Delinen Hastanın Başından Akan Kan Şaşırttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2PhIl...
Son dönemlerde, tıp alanındaki ilerlemeler adeta göz kamaştırıcı bir hızda gerçekleşiyor. Tıp dünyasındaki bu hızlı ilerleyiş, sağlık sektörünün geleceğini şekillendiriyor ve insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Bunun yanında alternatif yöntemler de bugün hala pek çok insanın tercihi olabiliyor.
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Bir doktor, hastalarında migren ve baş ağırısı tedavisi için kullandığı yöntemi paylaştı.
Hastanın alnında bir delik açılarak kan akışı sağlanmasıyla gerçekleştirilen bu yöntem ilk kez görenleri şaşırttı.
İşte o video;
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