Migren Tedavisi İçin Kullanılan Alternatif Yöntemle Alnı Delinen Hastanın Başından Akan Kan Şaşırttı

Son dönemlerde, tıp alanındaki ilerlemeler adeta göz kamaştırıcı bir hızda gerçekleşiyor. Tıp dünyasındaki bu hızlı ilerleyiş, sağlık sektörünün geleceğini şekillendiriyor ve insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Bunun yanında alternatif yöntemler de bugün hala pek çok insanın tercihi olabiliyor.