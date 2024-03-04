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İlber Ortalı Almanya'nın Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçme Kararını Yorumladı: "Onlar Yatmayı Beceremez"

İlber Ortalı Almanya'nın Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçme Kararını Yorumladı: "Onlar Yatmayı Beceremez"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 15:22

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Günümüzde birçok ülkede, haftalık çalışma düzeninde köklü bir değişiklik tartışılmakta. Bu değişiklikle haftada beş gün yerine dört gün çalışma düzeni getirilmek isteniyor. Portekiz, Danimarka ve İspanya gibi ülkelerin bazı şehirlerinde uygulamaya konan bu yeni çalışma düzeni, iş hayatındaki stresi azaltma ve çalışanların yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip. Ancak, bu düzenlemenin uygulanabilirliği ve etkileri üzerine tartışmalar sürüyor.

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İlber Ortaylı, 4 günlük çalışma düzenine geçme kararı üzerine tartışılan Almanya hakkında yorumda bulundu.

İlber Ortaylı, 4 günlük çalışma düzenine geçme kararı üzerine tartışılan Almanya hakkında yorumda bulundu.

Almanların yatmayı beceremeyeceğini, saçmalayacaklarını söyleyen Ortaylı, Türkiye'den giden doktorları da kastederek "Doğudan, Batıdan köle getirip çalıştırıyorlar, kendileri yatacak." dedi.

Almanların yatmayı beceremeyeceğini, saçmalayacaklarını söyleyen Ortaylı, Türkiye'den giden doktorları da kastederek "Doğudan, Batıdan köle getirip çalıştırıyorlar, kendileri yatacak." dedi.

İşte o video;

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