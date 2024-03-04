İlber Ortalı Almanya'nın Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçme Kararını Yorumladı: "Onlar Yatmayı Beceremez"

Günümüzde birçok ülkede, haftalık çalışma düzeninde köklü bir değişiklik tartışılmakta. Bu değişiklikle haftada beş gün yerine dört gün çalışma düzeni getirilmek isteniyor. Portekiz, Danimarka ve İspanya gibi ülkelerin bazı şehirlerinde uygulamaya konan bu yeni çalışma düzeni, iş hayatındaki stresi azaltma ve çalışanların yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip. Ancak, bu düzenlemenin uygulanabilirliği ve etkileri üzerine tartışmalar sürüyor.