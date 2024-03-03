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Yunanistan'da Bir Dilenci Kendisine Verilen Türk Lirasını "Çeyrek Euro Bile Etmiyor" Diyerek Geri Çevirdi

Yunanistan'da Bir Dilenci Kendisine Verilen Türk Lirasını "Çeyrek Euro Bile Etmiyor" Diyerek Geri Çevirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 22:54

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Türk lirasının yaşadığı değer düşüşü maalesef hepimizin malumu. Bu durum yurt dışındaki 'dilencilerin' dahi dikkatini çekmiş durumda.

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Hızlı Gezginler isimli YouTube kanalının Yunanistan'da bir dilenciyle yaşadığı diyalog gündem oldu.

Hızlı Gezginler isimli YouTube kanalının Yunanistan'da bir dilenciyle yaşadığı diyalog gündem oldu.

Bir dilenci kendisine verilen Türk Lirasını "Çeyrek Euro bile etmiyor." diyerek geri çevirdi.

Bir dilenci kendisine verilen Türk Lirasını "Çeyrek Euro bile etmiyor." diyerek geri çevirdi.

İşte o video;

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tiki miki

İlginç olan adamın Türk lirasının değerini takip etmesi. Ne işin var TL ile be dedemmm

melly luppy

Turk lirasinin degerinin dusuklugunu bilmeyen mi kaldı biz dışında?

Selver.1994.06

Elin yabancı dilencisi paramızın düşüklüğüne ekonomisine hakim ama içimizdekiler ekonomi’den bir haberler 🤦🏻‍♀️

Pasif Kullanıcı

Yunan dilenci Türkiye'deki asgari ücreti bilseydi kutusundaki paraları Türkiye'deki asgari ücretli bir vatandaşa bağışlardı