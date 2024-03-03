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MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir AKP'ye Oy Vermeyenlerin "Ebu Cehil'in Yolundan Gittiğini" Söyledi

MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir AKP'ye Oy Vermeyenlerin "Ebu Cehil'in Yolundan Gittiğini" Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 01:12

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Yerel seçimlere 1 aydan daha kısa bir süre kaldı. Bu süreçte adaylar halkla sık sık bir araya geliyor. Bu anlarda adaylar gündem olan davranışlara ve söylemlere imza atabiliyor.

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MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, bir kıraathanede halkla bir araya geldi ve bir konuşma yaptı.

MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, bir kıraathanede halkla bir araya geldi ve bir konuşma yaptı.

"Biz peygamber efendimizin yanındaki sehabeleriz." diyen Bedir'in "İki yolunuz var, ya Cumhur İttifakı’nın yol bellediği Allah’ın yolunda gideceksiniz ya da Ebu Cehil’in yolunda gideceksiniz." sözleri gündem oldu.

"Biz peygamber efendimizin yanındaki sehabeleriz." diyen Bedir'in "İki yolunuz var, ya Cumhur İttifakı’nın yol bellediği Allah’ın yolunda gideceksiniz ya da Ebu Cehil’in yolunda gideceksiniz." sözleri gündem oldu.

İşte o anlar;

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