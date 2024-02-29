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AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın "İzmir'in Kavakları" Türküsünü Söylediği Anlar Sosyal Medyanın Diline Düştü

AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın "İzmir'in Kavakları" Türküsünü Söylediği Anlar Sosyal Medyanın Diline Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 00:03

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Yerel seçimlere 1 ay kaldı. Bu süreçte öne çıkan şehirlerden biri de İzmir. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'in AKP adayı Hamza Dağ bu süreçte, İzmir halkı ile yakın ilişki kurmak için farklı adımlar attı.

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Hamza Dağ katıldığı bir programda "İzmir'in Kavakları" türküsünü seslendirdi.

Hamza Dağ katıldığı bir programda "İzmir'in Kavakları" türküsünü seslendirdi.

Dağ'ın o anları sosyal medyanın diline düştü.

Dağ'ın o anları sosyal medyanın diline düştü.

İşte o anlar;

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mervednz

İnanmayın kavak falan dediğine kazandığı gibi rant için kestirir ne kadar ağaç varsa..

Bozkurt

Devlet Bahçeli'nin İki Keklik performansından sonra böyle şeyleri dinlemiyorum.

cezamizne

tam bir akpli bukadarmi akp model olur