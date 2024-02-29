AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın "İzmir'in Kavakları" Türküsünü Söylediği Anlar Sosyal Medyanın Diline Düştü

Yerel seçimlere 1 ay kaldı. Bu süreçte öne çıkan şehirlerden biri de İzmir. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'in AKP adayı Hamza Dağ bu süreçte, İzmir halkı ile yakın ilişki kurmak için farklı adımlar attı.
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Hamza Dağ katıldığı bir programda "İzmir'in Kavakları" türküsünü seslendirdi.
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İnanmayın kavak falan dediğine kazandığı gibi rant için kestirir ne kadar ağaç varsa..
Devlet Bahçeli'nin İki Keklik performansından sonra böyle şeyleri dinlemiyorum.
tam bir akpli bukadarmi akp model olur