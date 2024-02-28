Ali Haydar Fırat Ekrandaki "CHP-DEM İş Birliği Tam Olarak Ne?" Yazısı Değiştirilmeyince Yayını Terk Etti

Seçime neredeyse 1 ay kaldı. Tüm ülkenin olduğu gibi tartışma programlarının da gündemi 31 Mart yerel seçimleri. Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı 'Nedir Ne Değildir?' programında gergin anlar yaşandı.
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CHP'li Ali Haydar Fırat, ekrandaki "CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısına tepki gösterdi ve değiştirilmesini istedi.
Kendisinin de iletişim okuduğunu belirten Fırat, yazı kaldırılmazsa stüdyodan gideceğini söyledi.
Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör, kendisinin ekran yazısını belirleyemeyeceğini, böyle bir hakkı olmadığını söyleyince de yayını terk etti.
İşte o anlar;
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