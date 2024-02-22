İsmail Saymaz Düğünde Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz günlerde Şehzade Harun Efendi'nin torununun düğününe şahit olarak katılan Yeni Akit Yazarı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 'Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.' sözleri tepki çekmişti.
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Tepkilerin ardından Atatürk'ü kasdetmediğini açıklayan Şevki Yılmaz "Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.” demişti.
Bu sözlerin ardından gazeteci İsmail Saymaz'dan, Şevki Yılmaz'a eleştiri geldi.
“Gelmişsin 60 yaşına. Bir tarafının kılları ağarmış. Zaten aklın gidip geliyor. Yaşayacağın, 5-10 sene. Niye sözünün arkasında durmuyorsun, oran buran oynuyor?” diyen Saymaz'ın sözleri de gündem oldu.
İşte o anlar;
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