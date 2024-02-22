Görüş Bildir
Haberler
Video
İsmail Saymaz Düğünde Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz Hakkında Konuştu

İsmail Saymaz Düğünde Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz Hakkında Konuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 22:48

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Şehzade Harun Efendi'nin torununun düğününe şahit olarak katılan Yeni Akit Yazarı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 'Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.' sözleri tepki çekmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tepkilerin ardından Atatürk'ü kasdetmediğini açıklayan Şevki Yılmaz "Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.” demişti.

Tepkilerin ardından Atatürk'ü kasdetmediğini açıklayan Şevki Yılmaz "Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.” demişti.

Bu sözlerin ardından gazeteci İsmail Saymaz'dan, Şevki Yılmaz'a eleştiri geldi.

Bu sözlerin ardından gazeteci İsmail Saymaz'dan, Şevki Yılmaz'a eleştiri geldi.

“Gelmişsin 60 yaşına. Bir tarafının kılları ağarmış. Zaten aklın gidip geliyor. Yaşayacağın, 5-10 sene. Niye sözünün arkasında durmuyorsun, oran buran oynuyor?” diyen Saymaz'ın sözleri de gündem oldu.

“Gelmişsin 60 yaşına. Bir tarafının kılları ağarmış. Zaten aklın gidip geliyor. Yaşayacağın, 5-10 sene. Niye sözünün arkasında durmuyorsun, oran buran oynuyor?” diyen Saymaz'ın sözleri de gündem oldu.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?