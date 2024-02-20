Celal Şengör Çocukken Yediği Tokatın Bilimsel Açıklamasını Yaptı: "Kinetik Enerji Isı Enerjisine Dönüşüyor"

Ünlü jeolog Prof.Dr. Celal Şengör, bilimsel çalışmaları ve katkılarıyla son yılların en çok tanınan bilim insanlarından biri. Şengör, jeoloji bilimine yaptığı katkılarla sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da tanınıyor. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra, bilimi halka anlatma konusunda da önemli bir rol üstlenmiş olan Şengör, sık sık televizyon programlarına ya da YouTube kanallarına konuk oluyor.
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Şengör bir videosunda, çocukken babasından yediği dayağın bilimsel analizini yaptı.
Bu konuyu o dönem hocalarıyla da konuştuğunu söyleyen Şengör'ün hayatındaki her detayın bilimsel bir karşılığını araması insanları şaşırttı.
İşte o video;
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hocam sıçmanın bilimsel analizi ne zaman gelir tahmini?