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Celal Şengör Çocukken Yediği Tokatın Bilimsel Açıklamasını Yaptı: "Kinetik Enerji Isı Enerjisine Dönüşüyor"

Celal Şengör Çocukken Yediği Tokatın Bilimsel Açıklamasını Yaptı: "Kinetik Enerji Isı Enerjisine Dönüşüyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 15:29

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Ünlü jeolog Prof.Dr. Celal Şengör, bilimsel çalışmaları ve katkılarıyla son yılların en çok tanınan bilim insanlarından biri. Şengör, jeoloji bilimine yaptığı katkılarla sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da tanınıyor. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra, bilimi halka anlatma konusunda da önemli bir rol üstlenmiş olan Şengör, sık sık televizyon programlarına ya da YouTube kanallarına konuk oluyor.

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Şengör bir videosunda, çocukken babasından yediği dayağın bilimsel analizini yaptı.

Şengör bir videosunda, çocukken babasından yediği dayağın bilimsel analizini yaptı.

Bu konuyu o dönem hocalarıyla da konuştuğunu söyleyen Şengör'ün hayatındaki her detayın bilimsel bir karşılığını araması insanları şaşırttı.

Bu konuyu o dönem hocalarıyla da konuştuğunu söyleyen Şengör'ün hayatındaki her detayın bilimsel bir karşılığını araması insanları şaşırttı.

İşte o video;

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Tugay Başan

hocam sıçmanın bilimsel analizi ne zaman gelir tahmini?