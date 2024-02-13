Celal Şengör'ün Geçtiğimiz Aylarda Madenlere Karşı Çıkanlar İçin Söylediği Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Bir Günlüğüne Arkadaşında Kaldığı İçin Aralarında Küçük Bir Tartışma Çıkan Baba Kızın Güldüren Anları

Nihat Genç'in Altın Madenindeki Toprak Kaymasının Ardından 'İliç' ile İlgili Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

İran'daki Düğün Gelenekleri: 'Her Şeyi Kız Tarafı Yapıyor, Erkek Hiçbir Şey Yapmayıp Takıların Sahibi Oluyor'