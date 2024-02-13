Celal Şengör'ün Geçtiğimiz Aylarda Madenlere Karşı Çıkanlar İçin Söylediği Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kalması tüm ülkeyi derinden üzdü.
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Bu olayın ardından Prof.Dr. Celal Şengör'ün geçtiğimiz Madenciler Günü'nde "Eski Maden Sahalarının Doğaya Yeniden Kazandırılması" konulu panelde söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen "Doğaya Dönüş" temalı etkinlikle madenlere karşı çıkanlar için "zırcahiller" demişti.
“Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zırcahildir." diyen Şengör'ün "Yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş, bana ne." sözleri dikkat çekti.
İşte o sözler;
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