İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun Geçtiğimiz Yıl Yalvararak Çektiği Video Yeniden Gündem Oldu

Bircan Bali ve Bilgehan Aydın'ın, Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın Taciz Davası İçin Yaptığı Çirkin Yorumlar

Hem Sesi Hem Yetenekleri Karşısında Büyüleneceğiniz Müzisyen Seher Başaran

'Bir Aydır Ders İşliyoruz Hiçbir Şey Öğrenemedim' Diyen Öğrencinin Sosyoloji Hocasına Tepkisi Gündem Oldu