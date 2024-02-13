İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun Geçtiğimiz Yıl Yalvararak Çektiği Video Yeniden Gündem Oldu

Ülkemiz bugün acı bir haberle sarsıldı. Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde toprak kayması yaşandı, 9 kişi toprak altında kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak çektiği video yeniden gündem oldu.
Bilim insanlarının bölge için "İkinci Çernobil" dediğini belirten Cezayirlioğlu videosunda, bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmiş.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda