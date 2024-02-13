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İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun Geçtiğimiz Yıl Yalvararak Çektiği Video Yeniden Gündem Oldu

İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun Geçtiğimiz Yıl Yalvararak Çektiği Video Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 22:22

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Ülkemiz bugün acı bir haberle sarsıldı. Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde toprak kayması yaşandı, 9 kişi toprak altında kaldı.

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İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak çektiği video yeniden gündem oldu.

İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak çektiği video yeniden gündem oldu.

Bilim insanlarının bölge için "İkinci Çernobil" dediğini belirten Cezayirlioğlu videosunda, bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmiş.

Bilim insanlarının bölge için "İkinci Çernobil" dediğini belirten Cezayirlioğlu videosunda, bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmiş.

İşte o video;

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