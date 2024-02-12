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Bir Enkazın Görüntüsü Deprem Anında Yaşam Üçgeni Oluşturmanın Önemini Net Bir Şekilde Gösterdi

Bir Enkazın Görüntüsü Deprem Anında Yaşam Üçgeni Oluşturmanın Önemini Net Bir Şekilde Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 17:09 Son Güncelleme: 12.02.2024 - 17:24

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Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem kuşağında yer alıyor. Bu durumun acı sonuçlarını defalarca yaşamamıza rağmen depremle ilgili ne bireysel ne de toplumsal olarak yeterince hazır değiliz. Deprem sırasında yaşam üçgeni oluşturmanın, yatak, çamaşır makinesi gibi dayanıklı ürünlerin yanında çök-kapan-tutun taktiğini uygulamanın ne kadar önemli olduğu her zaman söylenir.

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Deprem esnasında yatak kenarlarının ne kadar güvenli olduğu, bir binanın enkazı üzerine gösterildi.

Deprem esnasında yatak kenarlarının ne kadar güvenli olduğu, bir binanın enkazı üzerine gösterildi.

Oluşan görüntü deprem esnasına kaçmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi.

Oluşan görüntü deprem esnasına kaçmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi.

İşte o video;

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Ponche

en ufak sallandınız mı atlayın yatağın kenarına. deprem değilde ihmalsızlık öldürür

cnr80

bizim ülkemizde yaşam üçgeni örnekleri şart, hırsızlar mazemeden çaldıkları için evler başımız yıkılıyor maalesef!!