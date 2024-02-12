Bir Enkazın Görüntüsü Deprem Anında Yaşam Üçgeni Oluşturmanın Önemini Net Bir Şekilde Gösterdi

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem kuşağında yer alıyor. Bu durumun acı sonuçlarını defalarca yaşamamıza rağmen depremle ilgili ne bireysel ne de toplumsal olarak yeterince hazır değiliz. Deprem sırasında yaşam üçgeni oluşturmanın, yatak, çamaşır makinesi gibi dayanıklı ürünlerin yanında çök-kapan-tutun taktiğini uygulamanın ne kadar önemli olduğu her zaman söylenir.