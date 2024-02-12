Bir Enkazın Görüntüsü Deprem Anında Yaşam Üçgeni Oluşturmanın Önemini Net Bir Şekilde Gösterdi

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem kuşağında yer alıyor. Bu durumun acı sonuçlarını defalarca yaşamamıza rağmen depremle ilgili ne bireysel ne de toplumsal olarak yeterince hazır değiliz. Deprem sırasında yaşam üçgeni oluşturmanın, yatak, çamaşır makinesi gibi dayanıklı ürünlerin yanında çök-kapan-tutun taktiğini uygulamanın ne kadar önemli olduğu her zaman söylenir.
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Deprem esnasında yatak kenarlarının ne kadar güvenli olduğu, bir binanın enkazı üzerine gösterildi.
Oluşan görüntü deprem esnasına kaçmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi.
İşte o video;
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en ufak sallandınız mı atlayın yatağın kenarına. deprem değilde ihmalsızlık öldürür
bizim ülkemizde yaşam üçgeni örnekleri şart, hırsızlar mazemeden çaldıkları için evler başımız yıkılıyor maalesef!!