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Depremzede Bir Kadın Soğukta Arabada Kaldığını Ağlayarak Anlatmıştı! Ankara Abisi O Kadına Ev Tuttu

Depremzede Bir Kadın Soğukta Arabada Kaldığını Ağlayarak Anlatmıştı! Ankara Abisi O Kadına Ev Tuttu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 23:14

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Geçtiğimiz günlerde bir depremzedenin yaşadığı mağduriyeti gözyaşları ile anlattığı bir video paylaşıldı. Ev sahibi tarafından evden çıkarılan kadın, ev sahibinin evi hasar görmediği için konteyner da alamayınca bu soğuk havalarda arabada yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ankaraabisi06...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Sosyal medyada yayılan videonun ardından, yaptığı yardımlarla tanınan Ankara Abisi, kadını buldu ve hemen Antakya'ya gitti.

Sosyal medyada yayılan videonun ardından, yaptığı yardımlarla tanınan Ankara Abisi, kadını buldu ve hemen Antakya'ya gitti.

Kadının yaşadıklarını daha detaylı dinleyen Ankara Abisi Yasin Oyanık, hem soğukla hem hastalığıyla mücadele eden kadını bir eve yerleştirdi ve bir senelik kirasını da peşin verdi.

Kadının yaşadıklarını daha detaylı dinleyen Ankara Abisi Yasin Oyanık, hem soğukla hem hastalığıyla mücadele eden kadını bir eve yerleştirdi ve bir senelik kirasını da peşin verdi.

Bundan sonrası için yardım etmek isteyenlere bir çağrıda bulunmak için de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

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