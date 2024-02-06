Depremzede Bir Kadın Soğukta Arabada Kaldığını Ağlayarak Anlatmıştı! Ankara Abisi O Kadına Ev Tuttu

Geçtiğimiz günlerde bir depremzedenin yaşadığı mağduriyeti gözyaşları ile anlattığı bir video paylaşıldı. Ev sahibi tarafından evden çıkarılan kadın, ev sahibinin evi hasar görmediği için konteyner da alamayınca bu soğuk havalarda arabada yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyledi.