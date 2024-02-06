Depremzede Bir Kadın Soğukta Arabada Kaldığını Ağlayarak Anlatmıştı! Ankara Abisi O Kadına Ev Tuttu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ankaraabisi06...
Geçtiğimiz günlerde bir depremzedenin yaşadığı mağduriyeti gözyaşları ile anlattığı bir video paylaşıldı. Ev sahibi tarafından evden çıkarılan kadın, ev sahibinin evi hasar görmediği için konteyner da alamayınca bu soğuk havalarda arabada yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyledi.
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Sosyal medyada yayılan videonun ardından, yaptığı yardımlarla tanınan Ankara Abisi, kadını buldu ve hemen Antakya'ya gitti.
Kadının yaşadıklarını daha detaylı dinleyen Ankara Abisi Yasin Oyanık, hem soğukla hem hastalığıyla mücadele eden kadını bir eve yerleştirdi ve bir senelik kirasını da peşin verdi.
İşte o video;
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