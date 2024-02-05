35 Kişinin Hayatını Kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın Tanıklıklar ve Belgelerle Neden Yıkıldığı Analiz Edildi

6 Şubat günü yaşadığımız felakete binlerce canımızı kaybettik. Deprem sürecinde bazı bina ve sitelerin ismini daha fazla duyduk. Bu bina ve sitelerde yapılan usulsüzlüklerin sorumluları bugün hala yaptıkları ilginç savunmalarla gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
BBC'nin hazırladığı "Depremde Yıkılan Bir Binanın Anatomisi" videosunu gören Nurgül Göksu aynı çalışmanın oğlu, gelini ve 6 aylık torunu ile birlikte 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı için de yapılmasını istedi.
Tanıklıklar, belgeler, video ve fotoğraflarla Ezgi Apartmanı’nın neden yıkılmış olabileceğinin araştırıldığı video, bazı acı gerçekleri net bir şekilde ortaya koydu.
👇
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda