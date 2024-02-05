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6 Şubat Depreminde 155 Saat Enkaz Altında Kalmıştı: Galatasaray Semih Ege’nin İsteğine Kayıtsız Kalmadı

6 Şubat Depreminde 155 Saat Enkaz Altında Kalmıştı: Galatasaray Semih Ege’nin İsteğine Kayıtsız Kalmadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 22:27 Son Güncelleme: 05.02.2024 - 22:39

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6 Şubat günü yaşadığımız felaketin ardından günlerce enkaz altından gelecek güzel haberleri bekledik. Bu süreçte aldığımız mucize kurtuluş haberleri yüreklerimize bir miktar su serpmişti. O mucizelerden biri de 11 yaşındaki Semih Ege’ydi.

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155 saat enkaz altında kalan Semih Ege, “Icardi'nin elini tutmak istiyorum." diyerek futbolcuya sevgisini dile getirdiği bir video çekti.

155 saat enkaz altında kalan Semih Ege, “Icardi'nin elini tutmak istiyorum." diyerek futbolcuya sevgisini dile getirdiği bir video çekti.

Bu istediği duyan Galatasaray Spor Klübü, Semih Ege’yi RAMS Park'a davet etti.

Bu istediği duyan Galatasaray Spor Klübü, Semih Ege’yi RAMS Park'a davet etti.

Klüp o haberi X hesaplarından duyurdu;

Klüp o haberi X hesaplarından duyurdu;

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Bu habere Semih Ege kadar sevinenler de oldu;

Bu habere Semih Ege kadar sevinenler de oldu;
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