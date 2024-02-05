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Felaketin 1. Yıl Dönümünde Hatay'da 6 Şubat Günü Hayatını Kaybedenler İçin Sessiz Yürüyüş Yapılıyor

Felaketin 1. Yıl Dönümünde Hatay'da 6 Şubat Günü Hayatını Kaybedenler İçin Sessiz Yürüyüş Yapılıyor

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 20:29

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6 Şubat günü yaşadığımız felaketin üzerinden 1 yıl geçti. 11 ilimizi birden etkileyen felakette sayısız canımızı kaybettik. O günden bu günü, depremin etkilediği illerde yaşam mücadelesi hala devam ediyor. İnsanlar bir yandan kaybettikleri yakınlarının yasını tutarken bir yandan da hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor.

Kaynak: https://twitter.com/zeynokuray/status...
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Hatay'da felaketin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler sessiz bir yürüyüşle anıldı.

Hatay'da felaketin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler sessiz bir yürüyüşle anıldı.

Buradayız Hatay Derneği'nin çağrısıyla Defne'de düzenlenen fenerli sessiz yürüyüşe yüzlerce insan katıldı.

Buradayız Hatay Derneği'nin çağrısıyla Defne'de düzenlenen fenerli sessiz yürüyüşe yüzlerce insan katıldı.

İşte o yürüyüş;

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