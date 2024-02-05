Felaketin 1. Yıl Dönümünde Hatay'da 6 Şubat Günü Hayatını Kaybedenler İçin Sessiz Yürüyüş Yapılıyor

6 Şubat günü yaşadığımız felaketin üzerinden 1 yıl geçti. 11 ilimizi birden etkileyen felakette sayısız canımızı kaybettik. O günden bu günü, depremin etkilediği illerde yaşam mücadelesi hala devam ediyor. İnsanlar bir yandan kaybettikleri yakınlarının yasını tutarken bir yandan da hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor.