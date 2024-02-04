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Atsu Depremden Saatler Önce Son Golünü Atmıştı: Hatay Stadyumu'nun Son Hali Kalpleri Acıttı

Atsu Depremden Saatler Önce Son Golünü Atmıştı: Hatay Stadyumu'nun Son Hali Kalpleri Acıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 00:58

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6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli bir depremin üzerinden 1 yıl geçti. 11 ilimizin etkilendiği o felakette en çok zarar gören illerimizden biri Hatay olmuştu.

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Depremden saatler önce Hatay Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa karşılaşması gerçekleşmiş, maçta enkaz altında hayatını kaybeden Christian Atsu son dakika golüyle takıma büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Depremden saatler önce Hatay Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa karşılaşması gerçekleşmiş, maçta enkaz altında hayatını kaybeden Christian Atsu son dakika golüyle takıma büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Yeni Hatay Stadyumu'nun son halinin görüntüleri paylaşıldı.

Yeni Hatay Stadyumu'nun son halinin görüntüleri paylaşıldı.

O görüntüler, 6 Şubat'tan bu yana hiç geçmeyen acımızı bir kere daha tazeledi.

İşte o görüntüler;

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