Atsu Depremden Saatler Önce Son Golünü Atmıştı: Hatay Stadyumu'nun Son Hali Kalpleri Acıttı

6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli bir depremin üzerinden 1 yıl geçti. 11 ilimizin etkilendiği o felakette en çok zarar gören illerimizden biri Hatay olmuştu.
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Depremden saatler önce Hatay Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa karşılaşması gerçekleşmiş, maçta enkaz altında hayatını kaybeden Christian Atsu son dakika golüyle takıma büyük bir sevinç yaşatmıştı.
Yeni Hatay Stadyumu'nun son halinin görüntüleri paylaşıldı.
İşte o görüntüler;
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