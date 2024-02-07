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Cüneyt Özdemir AKP İzmir Belediye Başkan Adayının Seçim Afişlerinde AKP Logosu Kullanmamasına Dikkat Çekti

Cüneyt Özdemir AKP İzmir Belediye Başkan Adayının Seçim Afişlerinde AKP Logosu Kullanmamasına Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 20:17

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Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bu süreçle tüm gözler büyük şehirlerin adaylarına çevrildi. Her biri seçim çalışmalarına her alanda devam ediyor. Her adayın, seçimlerin sonucunu belirleyecek olan bu kritik dönemde, birbirinden farklı stratejiler geliştirdiği görüyoruz.

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Cüneyt Özdemir programında, CHP'nin kalelerinden biri olan İzmir'in AKP adayı Hamza Dağ'ın seçim stratejisini ele aldı.

Cüneyt Özdemir programında, CHP'nin kalelerinden biri olan İzmir'in AKP adayı Hamza Dağ'ın seçim stratejisini ele aldı.

Barlar sokağında gençlerle bir araya gelen Hamza Dağ'ın, seçim afişlerinde AKP logosunu hiç kullanmamasına dikkat çekerek "Sanırsın Hamza Dağ bağımsız aday." sözleriyle eleştiride bulundu.

Barlar sokağında gençlerle bir araya gelen Hamza Dağ'ın, seçim afişlerinde AKP logosunu hiç kullanmamasına dikkat çekerek "Sanırsın Hamza Dağ bağımsız aday." sözleriyle eleştiride bulundu.

İşte o video;

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