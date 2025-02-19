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2020'nin Üzerinden 5 Yıl Geçti! Zamanın Hızla Akıp Gittiğini Eğlenceli Bir Video ile Anlatan İçerik Üreticisi

2020'nin Üzerinden 5 Yıl Geçti! Zamanın Hızla Akıp Gittiğini Eğlenceli Bir Video ile Anlatan İçerik Üreticisi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 10:20

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Yılların hızla geçtiğini hissetmek, pek çok kişinin ortak deneyimi. Özellikle 2020'deki pandemi dönemi sonrasında hayat, adeta hızla akıp gitmeye başladı. Bu durumu eğlenceli bir şekilde gözler önüne seren içerik üreticisi @hamzaibac, paylaşımıyla beğeni topladı.

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Videoda, 2020'nin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu gerçeğin hala idrak edilememesi vurgulandı.

Videoda, 2020'nin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu gerçeğin hala idrak edilememesi vurgulandı.

İçerik üreticisi, ilerleyen yıllarda zamanın daha da hızlanacağına dikkat çekerken, bu mizahi video 2020 sonrasındaki hızlı zaman akışını eğlenceli bir şekilde özetledi.

İçerik üreticisi, ilerleyen yıllarda zamanın daha da hızlanacağına dikkat çekerken, bu mizahi video 2020 sonrasındaki hızlı zaman akışını eğlenceli bir şekilde özetledi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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