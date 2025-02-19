2020'nin Üzerinden 5 Yıl Geçti! Zamanın Hızla Akıp Gittiğini Eğlenceli Bir Video ile Anlatan İçerik Üreticisi

Yılların hızla geçtiğini hissetmek, pek çok kişinin ortak deneyimi. Özellikle 2020'deki pandemi dönemi sonrasında hayat, adeta hızla akıp gitmeye başladı. Bu durumu eğlenceli bir şekilde gözler önüne seren içerik üreticisi @hamzaibac, paylaşımıyla beğeni topladı.