Bulgarlar Aslında Türk mü? Turist Rehberi Alex Masev 'Bulgar' Kelimesinin Anlamını Açıkladı

Tarihsel kayıtlara göre, ilk Bulgar toplulukları Orta Asya’dan batıya göç eden Türk boylarından biri olarak biliniyor. Peki, 'Bulgar' kelimesinin anlamını daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Profesyonel turist rehberi Alex Masev, Bulgar kelimesinin kökenine dair ilginç bir açıklama yaptı. Masev’e göre bu kelime, Türkçe'deki “bulgalamak” fiilinden türemiş olabilir.
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“Bulgalamak, Türkçe'de ‘karışmak’ anlamına gelir. Bulgarlar, Atilla’dan sonra Göktürkler ve Hunların karışmasıyla ortaya çıkıyor.” diyen Masev’in sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
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Masev’in bu açıklamaları, Bulgarların Türk kökenli olup olmadığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
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