Bulgarlar Aslında Türk mü? Turist Rehberi Alex Masev 'Bulgar' Kelimesinin Anlamını Açıkladı

Tarihsel kayıtlara göre, ilk Bulgar toplulukları Orta Asya’dan batıya göç eden Türk boylarından biri olarak biliniyor. Peki, 'Bulgar' kelimesinin anlamını daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Profesyonel turist rehberi Alex Masev, Bulgar kelimesinin kökenine dair ilginç bir açıklama yaptı. Masev’e göre bu kelime, Türkçe'deki “bulgalamak” fiilinden türemiş olabilir.