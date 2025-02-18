Kuzuyken Aldığı Pamuk, 4 Yıldır Halil İbrahim Şavır’ın Yanından Ayrılmıyor!

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ku...
Eskişehir'de yaşayan 74 yaşındaki Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince onu beslemeye karar verdi. 4 yıldır ‘Pamuk’ ismini verdiği koyunuyla her yere giden Şavır, 'Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu' diyerek Pamuk’a olan bağlılığını ifade etti.
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Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan emekli Şavır, koyununun ne kadar özel olduğunu vurguladı.
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Şavır, Pamuk’u yanından hiç ayırmazken, onu kent merkezinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor, bazıları ise bu ilginç dostluğun fotoğraflarını çekiyor.
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