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Kuzuyken Aldığı Pamuk, 4 Yıldır Halil İbrahim Şavır’ın Yanından Ayrılmıyor!

Kuzuyken Aldığı Pamuk, 4 Yıldır Halil İbrahim Şavır’ın Yanından Ayrılmıyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 13:13

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Eskişehir'de yaşayan 74 yaşındaki Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince onu beslemeye karar verdi. 4 yıldır ‘Pamuk’ ismini verdiği koyunuyla her yere giden Şavır, 'Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu' diyerek Pamuk’a olan bağlılığını ifade etti.

(DHA)

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ku...
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Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan emekli Şavır, koyununun ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan emekli Şavır, koyununun ne kadar özel olduğunu vurguladı.

'Bir yere giderken, 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, o sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor' dedi.

Şavır, Pamuk’u yanından hiç ayırmazken, onu kent merkezinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor, bazıları ise bu ilginç dostluğun fotoğraflarını çekiyor.

Şavır, Pamuk’u yanından hiç ayırmazken, onu kent merkezinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor, bazıları ise bu ilginç dostluğun fotoğraflarını çekiyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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