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Karabük'te Kaybolan İnek Drone Yardımıyla Sahibine Kavuşturuldu

Karabük'te Kaybolan İnek Drone Yardımıyla Sahibine Kavuşturuldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 10:02

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaybolan bir inek, köy imamının drone kullanarak yaptığı aramayla bulundu. Olay, Alören köyünde sabah saatlerinde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk, kaybolan ineğini kendi çabalarıyla bulamayınca köy imamı Ahmet Faruk Eşmeli’den yardım istedi.

(DHA)

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Teknolojiye olan ilgisiyle bilinen imam, drone kullanarak çevrede tarama yaptı ve ineği köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağında tespit etti.

Teknolojiye olan ilgisiyle bilinen imam, drone kullanarak çevrede tarama yaptı ve ineği köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağında tespit etti.

Öztürk, ineğini kısa sürede bulan imam Eşmeli’ye teşekkür ederken, bu yöntem köylüler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Öztürk, ineğini kısa sürede bulan imam Eşmeli’ye teşekkür ederken, bu yöntem köylüler tarafından da ilgiyle karşılandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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sergio

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