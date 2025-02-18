Karabük'te Kaybolan İnek Drone Yardımıyla Sahibine Kavuşturuldu

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Teknolojiye olan ilgisiyle bilinen imam, drone kullanarak çevrede tarama yaptı ve ineği köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağında tespit etti.
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Öztürk, ineğini kısa sürede bulan imam Eşmeli’ye teşekkür ederken, bu yöntem köylüler tarafından da ilgiyle karşılandı.
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