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Yol Kenarında “Çocuklarım Aç” Yazısıyla Yardım İsteyen Kadın, Kamerayı Görünce Yazıyı Kapattı

Yol Kenarında “Çocuklarım Aç” Yazısıyla Yardım İsteyen Kadın, Kamerayı Görünce Yazıyı Kapattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 23:10

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Şehirlerin farklı noktalarında yardıma muhtaç insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için dilencilik yapıyor. Ancak zaman zaman kötü niyetli kişiler, insanları kandırarak yardım toplamaya çalışıyor. Bunun son örneği, yol kenarında çekilen bir görüntüyle gündeme geldi.

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Ateş yakarak üzerine “Çocuklarım aç” yazılı bir karton koyan kadının, kameraya alındığını fark edince yazıyı hızla kapattığı görüldü.

Ateş yakarak üzerine “Çocuklarım aç” yazılı bir karton koyan kadının, kameraya alındığını fark edince yazıyı hızla kapattığı görüldü.

Kucağında bir bebek varmış gibi duran kadının aslında bebeği olmadığı iddia edilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kucağında bir bebek varmış gibi duran kadının aslında bebeği olmadığı iddia edilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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