Cenaze Sahibi, Taziyeye Gelenlerin İsteklerine İsyan Etti: “Dedem Öldü, Haberim Yok”

Türkiye’de cenaze sahiplerinin yas sürecinin yanı sıra misafirleri ağırlama sorumluluğu da üstlenmesi, yıllardır süregelen bir gelenek. Ancak bu durum, bazı kişiler için fazlasıyla zorlayıcı olabiliyor. Sosyal medyada paylaşım yapan bir adam, dedesinin cenazesinde yaşadıklarını anlatarak bu duruma tepki gösterdi.