Cenaze Sahibi, Taziyeye Gelenlerin İsteklerine İsyan Etti: “Dedem Öldü, Haberim Yok”

Türkiye’de cenaze sahiplerinin yas sürecinin yanı sıra misafirleri ağırlama sorumluluğu da üstlenmesi, yıllardır süregelen bir gelenek. Ancak bu durum, bazı kişiler için fazlasıyla zorlayıcı olabiliyor. Sosyal medyada paylaşım yapan bir adam, dedesinin cenazesinde yaşadıklarını anlatarak bu duruma tepki gösterdi.
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Taziye için gelen akrabalarının taleplerini yerine getirmekten yorulduğunu söyleyen adam, "Dedem öldü, dedemin öldüğünden haberim yok" sözleriyle isyan etti.
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Cenaze sürecinde yas tutmaya fırsat bulamadığını belirten adam, bu geleneğin yanlış olduğunu savunarak, cenaze sahiplerine destek olunması gerektiğini ifade etti.
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