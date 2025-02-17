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Onu Dinlemeden Yapamıyor! Rapçi Blok3'ün Şarkılarını Dinleyerek Sakinleşen Tatlı Bebek

Onu Dinlemeden Yapamıyor! Rapçi Blok3'ün Şarkılarını Dinleyerek Sakinleşen Tatlı Bebek

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 22:34

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Bebekler bazen ninnilerle sakinleşirken, bazıları da farklı müzik türlerine ilgi gösterebiliyor. Bunun en sevimli örneklerinden biri sosyal medyada gündem oldu. @xgizewinel isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, minik bir bebeğin rapçi Blok3 hayranı olduğu anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

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Annesinin kameraya aldığı görüntülerde, başka bir şarkı açılınca sinirlenen bebek, Blok3'ün şarkısı açılınca sakinleşmeye başladı.

Annesinin kameraya aldığı görüntülerde, başka bir şarkı açılınca sinirlenen bebek, Blok3'ün şarkısı açılınca sakinleşmeye başladı.

O tatlı anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken minik Blok3 hayranı, izleyenleri gülümsetmeyi başardı.

O tatlı anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken minik Blok3 hayranı, izleyenleri gülümsetmeyi başardı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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