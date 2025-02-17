Onu Dinlemeden Yapamıyor! Rapçi Blok3'ün Şarkılarını Dinleyerek Sakinleşen Tatlı Bebek

Bebekler bazen ninnilerle sakinleşirken, bazıları da farklı müzik türlerine ilgi gösterebiliyor. Bunun en sevimli örneklerinden biri sosyal medyada gündem oldu. @xgizewinel isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, minik bir bebeğin rapçi Blok3 hayranı olduğu anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
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Annesinin kameraya aldığı görüntülerde, başka bir şarkı açılınca sinirlenen bebek, Blok3'ün şarkısı açılınca sakinleşmeye başladı.
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O tatlı anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken minik Blok3 hayranı, izleyenleri gülümsetmeyi başardı.
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