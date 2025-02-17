Denizli’de Karate Sporcularından Kadına Şiddet Temalı Duyarlı Performans!
Denizli’de Karate Sporcularından Kadına Şiddet Temalı Duyarlı Performans!
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Senaryo gereği bir erkek sporcu, bir kız sporcuyu sürükleyerek platforma çıkardı. Tam o sırada başka bir kız sporcu yardımına koşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.
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Ardından olaya müdahale eden iki erkeği de saf dışı bırakarak şiddet mağduru kızın yanına ulaştı. Seyirciler tarafından büyük alkış alan gösteri, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.
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