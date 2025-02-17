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Denizli’de Karate Sporcularından Kadına Şiddet Temalı Duyarlı Performans!

Denizli’de Karate Sporcularından Kadına Şiddet Temalı Duyarlı Performans!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 22:00

Denizli’de düzenlenen karate kuşak ve diploma töreni, kadına şiddete dikkat çeken özel bir gösteriye sahne oldu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 700 kişi yer aldı.

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Senaryo gereği bir erkek sporcu, bir kız sporcuyu sürükleyerek platforma çıkardı. Tam o sırada başka bir kız sporcu yardımına koşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

Senaryo gereği bir erkek sporcu, bir kız sporcuyu sürükleyerek platforma çıkardı. Tam o sırada başka bir kız sporcu yardımına koşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

Ardından olaya müdahale eden iki erkeği de saf dışı bırakarak şiddet mağduru kızın yanına ulaştı. Seyirciler tarafından büyük alkış alan gösteri, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Ardından olaya müdahale eden iki erkeği de saf dışı bırakarak şiddet mağduru kızın yanına ulaştı. Seyirciler tarafından büyük alkış alan gösteri, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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