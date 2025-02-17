Denizli’de Karate Sporcularından Kadına Şiddet Temalı Duyarlı Performans!

Denizli’de düzenlenen karate kuşak ve diploma töreni, kadına şiddete dikkat çeken özel bir gösteriye sahne oldu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 700 kişi yer aldı.