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Nijerya’da Askerlerin Paraşüt Tatbikatı Kontrolden Çıktı, İnişler Başarısız Oldu!

Nijerya’da Askerlerin Paraşüt Tatbikatı Kontrolden Çıktı, İnişler Başarısız Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 17:25

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Nijerya’da askerler tarafından gerçekleştirilen paraşüt tatbikatı beklenildiği gibi gitmedi. Planlanan noktaya güvenli iniş yapmayı hedefleyen askerler, paraşütlerle kontrolü sağlamakta zorlandı. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Birçok asker belirlenen iniş alanlarına ulaşamazken, bazıları güvenli bir şekilde yere inemedi.

Birçok asker belirlenen iniş alanlarına ulaşamazken, bazıları güvenli bir şekilde yere inemedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, tatbikatın başarısızlığına dair birçok yorum yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, tatbikatın başarısızlığına dair birçok yorum yapıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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