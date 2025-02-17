Nijerya’da Askerlerin Paraşüt Tatbikatı Kontrolden Çıktı, İnişler Başarısız Oldu!

Nijerya’da askerler tarafından gerçekleştirilen paraşüt tatbikatı beklenildiği gibi gitmedi. Planlanan noktaya güvenli iniş yapmayı hedefleyen askerler, paraşütlerle kontrolü sağlamakta zorlandı. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Birçok asker belirlenen iniş alanlarına ulaşamazken, bazıları güvenli bir şekilde yere inemedi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, tatbikatın başarısızlığına dair birçok yorum yapıldı.
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