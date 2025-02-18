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Babasıyla Motora Binen Küçük Kız, Soğuktan Tir Tir Titrese de Motor Sevgisinden Vazgeçmedi

Babasıyla Motora Binen Küçük Kız, Soğuktan Tir Tir Titrese de Motor Sevgisinden Vazgeçmedi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 08:55

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Çocuklardaki motora binme sevgisi, özgürlüğü keşfetme isteğiyle yakından ilgilidir. Babasıyla beraber motora binen küçük bir kız da bu sevgiyi doyasıya yaşayanlardan biri oldu. Üşümesine rağmen motor tutkusundan vazgeçmeyen minik kızın sevimli anları, @babakizmotoryolculugu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Soğuk havada yolculuk eden minik kız, babasının "Üşüyor musun?" sorusuna "Evet, bacaklarım kollarım üşüyor." diyerek cevap verdi.

Soğuk havada yolculuk eden minik kız, babasının "Üşüyor musun?" sorusuna "Evet, bacaklarım kollarım üşüyor." diyerek cevap verdi.

Soğuktan sesi titremesine rağmen motor sevgisinden vazgeçmeyen küçük kız, babasının geri dönme teklifini reddederek yolculuğa devam etti. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Soğuktan sesi titremesine rağmen motor sevgisinden vazgeçmeyen küçük kız, babasının geri dönme teklifini reddederek yolculuğa devam etti. O anlar sosyal medyada viral oldu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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