Babasıyla Motora Binen Küçük Kız, Soğuktan Tir Tir Titrese de Motor Sevgisinden Vazgeçmedi

Çocuklardaki motora binme sevgisi, özgürlüğü keşfetme isteğiyle yakından ilgilidir. Babasıyla beraber motora binen küçük bir kız da bu sevgiyi doyasıya yaşayanlardan biri oldu. Üşümesine rağmen motor tutkusundan vazgeçmeyen minik kızın sevimli anları, @babakizmotoryolculugu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.