Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezi'ni 22 Şubat'ta Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada yeteneklerini sergileyebileceği yeni bir mekan kazandırıyor. Çankaya Birlik Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan Eğitim Merkezi binası, kapsamlı bir tadilat ve onarım sürecinin ardından 'Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi' olarak 22 Şubat’ta açılacak.

Mansur Yavaş, espor meraklılarına seslenerek, 'Gençler hazır olun! Oyun başlıyor, sahne sizin!' dedi.