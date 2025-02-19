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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezi'ni 22 Şubat'ta Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezi'ni 22 Şubat'ta Açıyor

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 12:32

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada yeteneklerini sergileyebileceği yeni bir mekan kazandırıyor. Çankaya Birlik Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan Eğitim Merkezi binası, kapsamlı bir tadilat ve onarım sürecinin ardından 'Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi' olarak 22 Şubat’ta açılacak.

Mansur Yavaş, espor meraklılarına seslenerek, 'Gençler hazır olun! Oyun başlıyor, sahne sizin!' dedi.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ank...
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin 22 Şubat’ta hizmete gireceğini duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin 22 Şubat’ta hizmete gireceğini duyurdu.

Sekiz katlı bir bina olarak tamamen yenilenen e-spor merkezi, gençlerin dijital oyunlar ve diğer eğlence aktiviteleriyle vakit geçirebileceği modern bir alan sunuyor.

Sekiz katlı bir bina olarak tamamen yenilenen e-spor merkezi, gençlerin dijital oyunlar ve diğer eğlence aktiviteleriyle vakit geçirebileceği modern bir alan sunuyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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