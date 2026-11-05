Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Galibiyet: Como, Lens'i 9-1 Yendi ve 8 Gollü Fark Rekoruna Ortak Oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İtalyan ekibi Como, Fransa'da Lens'in konuğu oldu ve rakibini 9-1 mağlup etti. Cesc Fabregas'ın öğrencileri bu sonuçla, Liverpool'un Beşiktaş'a ve Real Madrid'in Malmö'ye karşı aldığı 8-0'lık galibiyetlerle paylaşılan 8 gol farklı en büyük galibiyet rekorunu eşitledi. Anastasios Douvikas hat-trick yaptığı maçta Como 9 puana yükselirken Lens 3 puanda kaldı.
Como, Lens deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı; Douvikas 7. ve 32., Nico Paz 40. dakikada fileleri havalandırdı.
İkinci yarıda gol yağmuru sürdü: Lens'in tek golü 65. dakikada Aguilar'dan geldi, Como skoru 9'a taşıdı.
Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekorunu Liverpool ve Real Madrid ile paylaşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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