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Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Galibiyet: Como, Lens'i 9-1 Yendi ve 8 Gollü Fark Rekoruna Ortak Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Galibiyet: Como, Lens'i 9-1 Yendi ve 8 Gollü Fark Rekoruna Ortak Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 07:12
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İtalyan ekibi Como, Fransa'da Lens'in konuğu oldu ve rakibini 9-1 mağlup etti. Cesc Fabregas'ın öğrencileri bu sonuçla, Liverpool'un Beşiktaş'a ve Real Madrid'in Malmö'ye karşı aldığı 8-0'lık galibiyetlerle paylaşılan 8 gol farklı en büyük galibiyet rekorunu eşitledi. Anastasios Douvikas hat-trick yaptığı maçta Como 9 puana yükselirken Lens 3 puanda kaldı.

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Como, Lens deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı; Douvikas 7. ve 32., Nico Paz 40. dakikada fileleri havalandırdı.

Como, Lens deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı; Douvikas 7. ve 32., Nico Paz 40. dakikada fileleri havalandırdı.

Stade Bollaert-Delelis'te maçın tonunu daha ilk dakikalarda Como belirledi. Anastasios Douvikas 7. dakikada skoru açtı, 32. dakikada farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Nico Paz'ın golü geldi ve İtalyan ekip soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Lens'in kendi seyircisi önünde yaşadığı ilk yarı, kalan 45 dakikanın habercisiydi. Como, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçın dördünde de ilk golü atan taraf oldu.

İkinci yarıda gol yağmuru sürdü: Lens'in tek golü 65. dakikada Aguilar'dan geldi, Como skoru 9'a taşıdı.

İkinci yarıda gol yağmuru sürdü: Lens'in tek golü 65. dakikada Aguilar'dan geldi, Como skoru 9'a taşıdı.

İkinci yarı başlar başlamaz Como'nun golleri peş peşe geldi. 47. dakikada Lucas Da Cunha, 53. dakikada Marc-Oliver Kempf, 57. dakikada ise Douvikas üçüncü kez fileleri sarstı ve hat-trickini tamamladı. Mattia Liberali 62. dakikada skoru 7-0'a getirdi.

Lens 65. dakikada Ruben Aguilar'ın golüyle farkı 7-1'e indirdi, ancak bu ev sahibinin tek sevinci oldu. Martin Baturina 69. dakikada, Matteo Papaccioli ise 90. dakikada Como'nun hanesine iki gol daha yazdırdı. Fransız ekip üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekorunu Liverpool ve Real Madrid ile paylaşıyor.

Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekorunu Liverpool ve Real Madrid ile paylaşıyor.

Bu sonuçla Como, Şampiyonlar Ligi'nde 8 gollük en büyük galibiyet farkına ulaştı. UEFA'nın aktardığına göre aynı fark daha önce Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 (2007) ve Real Madrid'in Malmö'yü 8-0 (2015) yendiği maçlarda görülmüştü. İtalyan ekip ayrıca Bayern Münih'in 2024'te Dinamo Zagreb'e attığı 9-2'den sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında 9 gole ulaşan ikinci kulüp oldu.

Rakamlar bununla da bitmiyor: Como ilk dört Avrupa maçında 19 gol attı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu konuda yalnızca PSG'nin gerisinde kaldı. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın, Manchester United maçında oyuncularına tempoyu düşürmelerini söylediği için pişman olduğu, takımın Lens'te aynı şeyi yapmadığı aktarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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