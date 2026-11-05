Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Galibiyet: Como, Lens'i 9-1 Yendi ve 8 Gollü Fark Rekoruna Ortak Oldu

Bu sonuçla Como, Şampiyonlar Ligi'nde 8 gollük en büyük galibiyet farkına ulaştı. UEFA'nın aktardığına göre aynı fark daha önce Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 (2007) ve Real Madrid'in Malmö'yü 8-0 (2015) yendiği maçlarda görülmüştü. İtalyan ekip ayrıca Bayern Münih'in 2024'te Dinamo Zagreb'e attığı 9-2'den sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında 9 gole ulaşan ikinci kulüp oldu.

Rakamlar bununla da bitmiyor: Como ilk dört Avrupa maçında 19 gol attı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu konuda yalnızca PSG'nin gerisinde kaldı. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın, Manchester United maçında oyuncularına tempoyu düşürmelerini söylediği için pişman olduğu, takımın Lens'te aynı şeyi yapmadığı aktarıldı.