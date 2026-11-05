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Şişirilmiş Not Dönemi Kapandı: Okullarda Ortak Yazılı Sınav Sistemi Başladı

Şişirilmiş Not Dönemi Kapandı: Okullarda Ortak Yazılı Sınav Sistemi Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 07:19
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaokul ve liselerde ilk kez uyguladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamındaki sınavlar 3 Kasım'da başladı ve 13 Kasım'a kadar sürecek. Notların okuldan okula değişen cömertliğine son vermeyi hedefleyen sistemde sorular merkezi bir havuzdan seçilirken, son bir buçuk yılda not şişirme ve devam takibi sorunları yüzünden 74 okulun ruhsatı iptal edilmişti. Üniversite yerleştirmede kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) adaletsizliğini azaltması beklenen sistem, notların yapay zekâ desteğiyle de takip edilmesini sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Mahmut Özay

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Ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanan ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başladı.

Ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanan ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başladı.

Ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanan sınavlar 3-13 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner, sistemin öğrencilerin bireysel yeterliliklerini doğrudan yansıtmayı ve bireyselleştirilmiş analiz raporlaması sunmayı amaçladığını belirtti. Sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları da Kasım ayı içinde yapılacak.

Sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden işliyor. Ortaokulda 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri kapsamda. Lisede ise 9, 10 ve 11. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce dersleri sisteme dahil. 7. sınıf ile 11. sınıf İngilizce dersleri ise kapsam dışında bırakıldı.

Son bir buçuk yılda not şişirdiği tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edildi.

Son bir buçuk yılda not şişirdiği tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner'in aktardığına göre not şişirme ve devam takibi sorunları tespit edilen 74 okulun ruhsatı son bir buçuk yılda iptal edildi. Bakanlık, yeni sistemle birlikte notları şişiren ya da devam takibini yapmayan okulların tespitinin çok daha kolay olacağını düşünüyor. Dijital sistemde sınav notları ve okul başarı ortalamaları yapay zekâ desteğiyle anlık olarak izlenecek.

Sorunun kökeni ise okullar arasındaki not farkı. Bir eğitim uzmanının ifadesiyle, 'Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu.' Şişirilmiş notla mezun olan öğrenciler, üniversite yerleştirmede emeğiyle not alan akranlarının önüne geçebiliyordu. Güner de bu sınavlarla birlikte OBP'nin öneminin artacağına dikkat çekti.

Diploma notu 80 olan bir öğrenci, OBP üzerinden YKS puanına 48 puan taşıyor.

Diploma notu 80 olan bir öğrenci, OBP üzerinden YKS puanına 48 puan taşıyor.

OBP, lise diploma notunun 5 ile çarpılıp YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklenmesiyle hesaplanıyor. Diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP'si 400 çıkıyor ve bu rakam YKS puanına 48 puan olarak yansıyor. Yani birkaç puanlık not şişirmesi bile, sınav sonuçları birbirine yakın öğrenciler arasında sıralamayı değiştirebiliyor.

Yeni sistemin amacı, bu puanın arkasındaki notları okuldan bağımsız ve karşılaştırılabilir hale getirmek. Türkiye genelinde ortak değerlendirme imkânı sunması, üst öğrenim kademesine geçişte başarı puanının daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayacak.

Sorular tek tek öğretmenlerden değil, yaklaşık 8 bin soruluk ortak havuzdan geliyor.

Sorular tek tek öğretmenlerden değil, yaklaşık 8 bin soruluk ortak havuzdan geliyor.

Sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hazırlanan bir havuzdan seçiliyor. Havuza yaklaşık 8 bin soru aktarılacak ve her sınav döneminde yaklaşık 8 bin yeni soru geliştirilmesi hedefleniyor. Öğretmenler, seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısı için iki açık uçlu soruyu ve puanlama anahtarını kendileri hazırlıyor. Havuzdaki sorular sınavdan 4 gün önce öğretmenlerin kullanımına açılıyor; soruların kolay, orta veya zor düzeyini ve puan değerlerini de yine öğretmenler belirliyor.

Sonuçlar e-Okul'a işlenecek. Öğrenci, sınıf ve şube bazında analizler yapılabilecek, aynı dersin farklı dönemlerdeki sınav sonuçları karşılaştırılarak gelişim izlenebilecek. Öğrenciler yalnızca toplam puanı değil, güçlü ve gelişime açık oldukları öğrenme çıktılarını da görecek.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, örnek soruların Maarif Modeli ile uyumlu olduğunu, ezberci yaklaşımı zayıflattığını söyledi. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları ile görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeyi hedeflediği vurgulandı. Öte yandan sendikalar, sistemin yargıya taşındığını ve öğretmenlerin 'veri giriş memuruna dönüşeceği' uyarısında bulunmuştu. Sınav haftasının ardından okullarda ilk sonuçların ve mazeret sınavlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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