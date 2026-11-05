Şişirilmiş Not Dönemi Kapandı: Okullarda Ortak Yazılı Sınav Sistemi Başladı

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner'in aktardığına göre not şişirme ve devam takibi sorunları tespit edilen 74 okulun ruhsatı son bir buçuk yılda iptal edildi. Bakanlık, yeni sistemle birlikte notları şişiren ya da devam takibini yapmayan okulların tespitinin çok daha kolay olacağını düşünüyor. Dijital sistemde sınav notları ve okul başarı ortalamaları yapay zekâ desteğiyle anlık olarak izlenecek.

Sorunun kökeni ise okullar arasındaki not farkı. Bir eğitim uzmanının ifadesiyle, 'Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu.' Şişirilmiş notla mezun olan öğrenciler, üniversite yerleştirmede emeğiyle not alan akranlarının önüne geçebiliyordu. Güner de bu sınavlarla birlikte OBP'nin öneminin artacağına dikkat çekti.