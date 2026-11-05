Şişirilmiş Not Dönemi Kapandı: Okullarda Ortak Yazılı Sınav Sistemi Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaokul ve liselerde ilk kez uyguladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamındaki sınavlar 3 Kasım'da başladı ve 13 Kasım'a kadar sürecek. Notların okuldan okula değişen cömertliğine son vermeyi hedefleyen sistemde sorular merkezi bir havuzdan seçilirken, son bir buçuk yılda not şişirme ve devam takibi sorunları yüzünden 74 okulun ruhsatı iptal edilmişti. Üniversite yerleştirmede kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) adaletsizliğini azaltması beklenen sistem, notların yapay zekâ desteğiyle de takip edilmesini sağlıyor.
Ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanan ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başladı.
Son bir buçuk yılda not şişirdiği tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edildi.
Diploma notu 80 olan bir öğrenci, OBP üzerinden YKS puanına 48 puan taşıyor.
Sorular tek tek öğretmenlerden değil, yaklaşık 8 bin soruluk ortak havuzdan geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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