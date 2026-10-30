article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
KPSS
, YKS
ÖSYM 2027 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS, ALES ve YDS Ne Zaman? İşte Başvuru ve Sonuç Tarihleri

ÖSYM 2027 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS, ALES ve YDS Ne Zaman? İşte Başvuru ve Sonuç Tarihleri

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sınavlara hazırlanan milyonlarca adayın beklediği an geldi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Takvimde YKS, KPSS, MEB-AGS, ALES, YDS, DGS, MSÜ ve TUS başta olmak üzere tüm sınavların başvuru ve sonuç tarihleri yer alıyor.

Peki 2027 YKS ne zaman, KPSS hangi tarihte yapılacak? Sınav, başvuru ve sonuç tarihlerini sizin için derledik. 

İşte ÖSYM 2027 sınav takvimi.

ÖSYM

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2027 YKS Ne Zaman?

2027 YKS Ne Zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2027-YKS)

  • 1. Oturum TYT: 19 Haziran 2027 Cumartesi

  • 2. Oturum AYT: 20 Haziran 2027 Pazar

  • 3. Oturum YDT: 20 Haziran 2027 Pazar

  • Başvuru Tarihleri: 4 Şubat - 2 Mart 2027

  • Geç Başvuru: 16-18 Mart 2027

  • Sonuç Açıklama Tarihi: 21 Temmuz 2027

2027 KPSS Ne Zaman?

2027 KPSS Ne Zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu)

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 12 Eylül 2027

  • Alan Bilgisi 1. Gün: 18 Eylül 2027

  • Alan Bilgisi 2. Gün: 19 Eylül 2027

  • Başvuru Tarihleri: 8-19 Temmuz 2027

  • Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ekim 2027

UYARI: KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları iki yılda bir yapıldığı için 2027 takviminde yer almıyor.

2027 MEB-AGS ve ÖABT Ne Zaman?

2027 MEB-AGS ve ÖABT Ne Zaman?

MEB Akademi Giriş Sınavı (2027-MEB-AGS)

  • AGS Sınav Tarihi: 8 Mayıs 2027

  • ÖABT Sınav Tarihi: 9 Mayıs 2027

  • Başvuru Tarihleri: 19-29 Mart 2027

  • Sonuç Açıklama Tarihi: 11 Haziran 2027

2027 ALES Ne Zaman?

2027 ALES Ne Zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

2027-ALES/1

- Sınav Tarihi: 18 Nisan 2027

- Başvuru Tarihleri: 24 Şubat - 4 Mart 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Mayıs 2027

2027-ALES/2

- Sınav Tarihi: 11 Temmuz 2027

- Başvuru Tarihleri: 25 Mayıs - 2 Haziran 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Temmuz 2027

2027-ALES/3

- Sınav Tarihi: 28 Kasım 2027

- Başvuru Tarihleri: 12-20 Ekim 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 17 Aralık 2027

2027 YDS ve YÖKDİL Ne Zaman?

2027 YDS ve YÖKDİL Ne Zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

2027-YDS/1

- Sınav Tarihi: 28 Mart 2027

- Başvuru Tarihleri: 3-11 Şubat 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 21 Nisan 2027

2027-YDS/2

- Sınav Tarihi: 21 Kasım 2027

- Başvuru Tarihleri: 5-13 Ekim 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 10 Aralık 2027

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)

2027-YÖKDİL/1

- Sınav Tarihi: 28 Şubat 2027

- Başvuru Tarihleri: 12-20 Ocak 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 26 Mart 2027

2027-YÖKDİL/2

- Sınav Tarihi: 25 Temmuz 2027

- Başvuru Tarihleri: 8-16 Haziran 2027

- Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ağustos 2027

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2027 MSÜ ve DGS Ne Zaman?

2027 MSÜ ve DGS Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2027-MSÜ)

  • Sınav Tarihi: 20 Mart 2027

  • Başvuru Tarihleri: 13 Ocak - 10 Şubat 2027

  • Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Nisan 2027

Dikey Geçiş Sınavı (2027-DGS)

  • Sınav Tarihi: 18 Temmuz 2027

  • Başvuru Tarihleri: 26 Mayıs - 3 Haziran 2027

  • Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2027

2027 TUS, DUS ve Diğer Sınavlar Ne Zaman?

2027 TUS, DUS ve Diğer Sınavlar Ne Zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)

  • 2027-TUS 1. Dönem: 27 Mart 2027 (Başvuru: 2-10 Şubat, Sonuç: 22 Nisan)

  • 2027-TUS 2. Dönem: 22 Ağustos 2027 (Başvuru: 5-13 Temmuz, Sonuç: 16 Eylül)

Diğer Sınavlar

  • 2027-YDUS: 2 Mayıs 2027 (Sonuç: 4 Haziran)

  • 2027-DUS: 24 Ekim 2027 (Başvuru: 7-15 Eylül, Sonuç: 18 Kasım)

  • 2027-EUS: 6 Kasım 2027 (Sonuç: 25 Kasım)

  • 2027-DİB-MBSTS: 4 Nisan 2027 (Başvuru: 9-17 Şubat, Sonuç: 21 Nisan)

  • 2027-ÖZYES: 21-24 Temmuz 2027 (Başvuru: 1-10 Haziran, Sonuç: 18 Ağustos)

NOT: ÖSYM, sonuç açıklama tarihlerinin planlanan tarihler olduğunu, gerekli görülmesi halinde takvimde güncelleme yapılabileceğini belirtiyor. Geç başvuru günlerinde ücretin daha yüksek olduğunu da unutmayın.

Tüm adaylara şimdiden başarılar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın