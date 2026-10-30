ÖSYM 2027 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS, ALES ve YDS Ne Zaman? İşte Başvuru ve Sonuç Tarihleri
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Sınavlara hazırlanan milyonlarca adayın beklediği an geldi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Takvimde YKS, KPSS, MEB-AGS, ALES, YDS, DGS, MSÜ ve TUS başta olmak üzere tüm sınavların başvuru ve sonuç tarihleri yer alıyor.
Peki 2027 YKS ne zaman, KPSS hangi tarihte yapılacak? Sınav, başvuru ve sonuç tarihlerini sizin için derledik.
İşte ÖSYM 2027 sınav takvimi.
2027 YKS Ne Zaman?
2027 KPSS Ne Zaman?
2027 MEB-AGS ve ÖABT Ne Zaman?
2027 ALES Ne Zaman?
2027 YDS ve YÖKDİL Ne Zaman?
2027 MSÜ ve DGS Ne Zaman?
2027 TUS, DUS ve Diğer Sınavlar Ne Zaman?
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